3,5 yaşındaki Ayda ve annesi İzmir'deki evlerini yerle bir eden depreme parktan eve döndükten dakikalar sonra yakalanmıştı. Yıkılan Rıza Bey apartmanda moloz yığınlarının altında anne Fidan Gezgin, son nefesine kadar kızı korkmasın diye çabaladı.

Annesinin dedikleri hep aklında

O anlarda konuştukları her şey Ayda'nın hafızasında. Annesinin ona nasıl moral verdiğini, "Baban bizi kurtaracak" dediğini hatırlıyor.

Ayda'nın babası Uğur Gezgin:

"Annesinin geleceğini zannediyor. Eşim ona enkaz altında, 'Baban bizi gelecek kurtaracak, merak etme, imdat diye bağır' demiş. Bir süre konuşmuşlar. 'Baba beni kurtardın annemi de kurtardın mı, doktorlar tedavi mi ediyor?' gibisinden o tarz sorular soruyor."

Minik Ayda, 91. saatte alkışlarla çıkarıldığı enkazda annesinin hayatını kaybettiğini bilmiyor. Halen babası ve ağabeyiyle bir yakınlarının evinde kalıyor.

Baba Uğur Gezgin, yeni bir düzen kurup çocuklarının bir nebze olsun normal yaşamlarına döneceği günü bekliyor:

"Öncelikle tabii ev konusu var. Ev işi çözülmek üzere. Evin içine girdiğimiz zaman muhtemelen her şey çorap söküğü gibi gelecek. Ondan sonra üçümüzün de psikolojik tedavi sürecimiz var. Sonra normal yaşamımıza devam etmek zorunda kalacağız."