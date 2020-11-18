Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tehlikeli eşya taşımacılığı kamerada
Bursa'da ev eşyalarının balkondaki kişilerle elden ele binanın 2. katına taşındığı anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da Vani Mehmet Mahallesi Buluş Caddesi'ndeki binaya taşınmak isteyen kişi, ev eşyalarını bir kamyonetle sokağa getirdi. Eşyalar, 2'nci katta bulunan eve ilginç bir yöntemle taşındı.
2 kişi kamyonetin kasasındaki dolap ve koltuk gibi eşyaları önce 1'inci katın balkonundaki 2 kişiye verdi. Balkondaki kişiler ise aldıkları eşyaları 2'nci katın balkonunda bulunanlara uzattı.
Eşyaların tehlikeli şekilde taşınması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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