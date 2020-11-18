Bursa'da Vani Mehmet Mahallesi Buluş Caddesi'ndeki binaya taşınmak isteyen kişi, ev eşyalarını bir kamyonetle sokağa getirdi. Eşyalar, 2'nci katta bulunan eve ilginç bir yöntemle taşındı.

2 kişi kamyonetin kasasındaki dolap ve koltuk gibi eşyaları önce 1'inci katın balkonundaki 2 kişiye verdi. Balkondaki kişiler ise aldıkları eşyaları 2'nci katın balkonunda bulunanlara uzattı.

Eşyaların tehlikeli şekilde taşınması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.