Geçen yıl da kurak geçen Bursa'da bu yıl da beklenen yağış olmadı.

Doğancı Barajı’nda doluluk yüzde 45'e düştü. Nilüfer Barajı da neredeyse kurudu, su seviyesi yüzde 4 buçuğa indi.

Barajlardaki doluluk yüzde 24

Bursa Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, barajlarda 16 milyon 170 bin metreküp yani 3 aylık kullanılabilir su kaldı.

Ortalama doluluk yüzde 24'e düştü. Bunun üzerine 80 yeni kuyu açılarak sayı 75'ten 155'e çıkarıldı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, "2020 başında bizim acilen yer altı sularını da kullanmak gibi zorunluluğumuz doğdu. Bugün itibariyle yüzde 40'ını şehrimizin yeraltı suyuyla karşılayabilecek rezervimiz var. Yağmur suları tabiiki ani olarak doldursa da bizim için önemli olan kar yağışının olması. Uludağ'da kar yağışı belli bir mertebede olduğunda biz BUSKİ ve Bursa halkı olarak daha rahat ediyoruz" dedi.

Sapanca Gölü de kuruyor

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü de alarm veriyor. Göldeki su seviyesi 32 buçuk metreden 30 metreye düştü.