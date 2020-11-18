Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Turistlerin gözdesi: Sülüklü Göl
Bolu'nun simge noktalarından Sülüklü Göl her mevsim ilgi çekiyor.
Doğal güzelliği ile ön plana çıkan Sülüklü Göl, bölgede yaşayan yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.
Yaprakların dökülmeye başladığı Sülüklü Göl ve çevresi kar yağışı ile birlikte bambaşka bir güzelliğe bürünecek.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken göl ve çevresi her mevsim kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
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