Yeni genelgeyle katı yakıtların takibi kolaylaşacak
Hava kirliliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla genelge yayımlandı. Genelgeye göre tedbirler artırılacak, katı yakıtların takibi kolaylaşacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla hazırlanan "Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Uygulamalar"ı içeren genelge, valiliklere gönderildi.
Özellikle kış aylarında artan sanayi tesisleri, ısınma ve motorlu kara taşıtları kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler artırılacak.
Denetimlerde, sanayi ve enerji üretim tesislerde kullanılan yakıt, sürekli emisyon ölçüm sistemleri ile hava kalitesi izleme verileri incelenecek.
Katı yakıtlara ilişkin uygunsuzluğun takibi kolaylaşacak
Katı yakıtlar için istenen belgeler Hava Emisyon Yönetim Portalı Katı Yakıt Modülü üzerinden dijital ortamda düzenlenecek. Böylece katı yakıta ilişkin uygunsuzluğun tespiti kolaylaşacak.
Yönetmeliklere aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen gerçek/tüzel kişilere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler uygulanacak.
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