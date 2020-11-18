Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arnavutköy'deki hortum böyle görüntülendi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun açıklarında hortum çıktı. O anlar kameraya yansıdı.
Yer yer sağanak yağışın etkili olduğu İsyanbul'da hortum çıktı.
Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.
Kısa bir süre devam eden hortum daha sonra kayboldu.
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