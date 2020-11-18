Yer yer sağanak yağışın etkili olduğu İsyanbul'da hortum çıktı.

Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

Kısa bir süre devam eden hortum daha sonra kayboldu.