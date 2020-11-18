Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şemsettin Taymaz yönetimindeki otomobil, Merzifon- Samsun kara yolu Çavundur mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü Taymaz, alevlerin kısa sürede sardığı otomobilden çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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