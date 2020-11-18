Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente otomobille tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe aldıkları aracı Reşadiye köyü yakınlarında durduran ekipler, 1500 sikke ve 5 obje ele geçirdi.
Otomobildeki zanlılar M.T, U.T. ve V.T. gözaltına alındı.
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