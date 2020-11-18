İngiltere'nin Eurofighter Typhoon uçağı ile ortak eğitim uçuşa ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon uçağı, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi.

132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'na bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

#NATO eğitimleri kapsamında Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal eden #İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığımıza bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/k2Z1hp0qXP