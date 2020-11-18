Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'nin Eurofighter Typhoon uçağı ile ilk eğitim uçuşu
[Fotoğraf: AA]
NATO eğitimleri kapsamında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'inci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'na bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu yapıldı.
İngiltere'nin Eurofighter Typhoon uçağı ile ortak eğitim uçuşa ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon uçağı, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi.
132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'na bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
#NATO eğitimleri kapsamında Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal eden #İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığımıza bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/k2Z1hp0qXP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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