Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bu yıl 203 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist daha teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 203 oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmalarıyla, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kilis'te teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaştı.
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