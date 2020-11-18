İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmalarıyla, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kilis'te teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaştı.