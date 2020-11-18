Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında balıkçılar avlanmak için denize açıldı. Ağlarını denizin 150 metre derinliğine bırakan balıkçılar bir süre sonra ağları toparlamaya başladı.

Teknenin ağları ağırlaşınca bereketli bir av olduğunu düşünüp sevinen balıkçılar, ağlara takılanın balık yerine dev bir bronz heykel olduğunu gördü.

Sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine Likya dönemine ait 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen heykel vinç yardımı ile tekneden alınıp kamyonete yüklenerek Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bronz heykeli arkeologlar inceleyecek.

