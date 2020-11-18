Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balık tezgahları hamsi ile şenlendi
[Fotoğraf: AA]
Havaların iyice soğumasıyla Karadeniz'de balık tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor. Hamsinin kilosu 10 liradan satılıyor.
Balıkçıların av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle başladıkları avcılık faaliyetleri sürüyor.
Bu yıl bereketli geçen palamut sezonunun ardından havaların soğumasıyla hamsi bolluğu da başladı.
[Fotoğraf: AA]
Hamsinin kilosu 10 lira
Samsun'da balık tezgahları, kilogramı 10 liraya düşen hamsi doldu. Sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık bolluğunun artmasını bekliyor.
Tezgahlarda mezgitin kilogramı 20-30, barbunya 40, az bulunan palamut ise tanesi 30 liradan satışa sunuluyor.
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