Balıkçıların av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle başladıkları avcılık faaliyetleri sürüyor.

Bu yıl bereketli geçen palamut sezonunun ardından havaların soğumasıyla hamsi bolluğu da başladı.

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Hamsinin kilosu 10 lira

Samsun'da balık tezgahları, kilogramı 10 liraya düşen hamsi doldu. Sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık bolluğunun artmasını bekliyor.

Tezgahlarda mezgitin kilogramı 20-30, barbunya 40, az bulunan palamut ise tanesi 30 liradan satışa sunuluyor.