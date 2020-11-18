Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Orman işçisi kestiği ağacın altında can verdi
[Fotoğraf: DHA]
Bolu Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda, kestiği ağacın altında kalan Rasim Seyit, yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yedigöller'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda meydana geldi. Kesim yapan orman işçisi Rasim Seyit'in üzerine kestiği ağaç devrildi.
Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112'ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Rasim Seyit'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Rasim Seyit'in cenazesi morga kaldırıldı.
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