Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi hamam alanında kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te tarihi Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı tespiti üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, E.K., M.H., R.I., M.A. ve S.F'yi suçüstü yakaladı.
Bölgede yatak, yorgan ve battaniyelere rastlayan ekipler, çeşitli delici ve kırıcı aletlere de el koydu.
Jandarma ekipleri, 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere İnhisar Jandarma Komutanlığına götürdü.
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