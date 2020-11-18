Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
E-5 Karayolu’ndaki feci kaza kamerada
İstanbul E-5 Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kulübeye sonra da bir prefabrik eve çarptı. Yaşanan kaza kameralara böyle yansıdı.
Avcılar Mustafa Kemal Paşa mevkiinde meydana gelen kazada, karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir araca çarpması sonucu kontrolü kaybetti.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüjü aştıktan sonra önce yol kenarındaki kulübeye ardından da prefabrik eve çarptı.
Sürücü ise ağır şekilde yaralandı.
O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Etiketler: Trafik
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