GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattındaki tüm seferler de beklenen fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.