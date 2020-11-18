Diyarbakır Surlarında ilk etapta surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içerisinde kalan, çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki 41 yapı yıkıldı.

Aynı mahallede ikinci etap çalışmaları doğrultusunda kamulaştırılan 29 yapı için yıkım işlemi başlatıldı.

Çalışmalar tamamlandığında Ben-u Sen Vadisi olarak adlandırılan bölge, kaçak yapılardan arındırılarak Hevsel Bahçelerine kadar uzanan "yeşil kuşak" oluşturulması hedefleniyor.

"Evlerin bir kısmı sur temellerini kullanmış"

Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Surları ile ilgili son dönemde farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Urfakapı'dan Yedikardeş burcuna kadar olan bölgede büyük bir restorasyon çalışması olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Birinci etapta Benusen Mahallesi'nde 41 yapının kamulaştırılması ve temizlenmesi çalışmaları tamamlandı. O çalışmadan sonra gördük ki; surlarda çarpık yapılaşmanın gizlemiş olduğu çok muhteşem kitabeler, nişler var. Şimdi bulunduğumuz mahallede ikinci etap kamulaştırma çalışmalarına başladık. Burada da yine 29 binanın kamulaştırması tamamlandı, yıkımına başlandı. Diyarbakır Surlarında da diğer şehir surlarında olduğu gibi bir iç, bir de dış sur var. Bizim dış surlar neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. Burada dış surun temellerine rastladık. Yıktığımız evlerin bir kısmı ev temeli olarak dış sur temellerini kullanmış."

[Fotoğraf: AA]

Sur taşları kaçak yapılardan ayıklanacak

İmkanlar çerçevesinde bölgenin tamamını kamulaştırarak, surların ihtişamının ortaya çıkmasını arzu ettiklerini belirten Münir Karaloğlu,"Evler zaman içerisinde surlara yapışık olarak inşa edilmiş. Bunları temizleyip daha sonra surlarla ilgili restorasyon çalışmalarımızı tamamladığımızda, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan bu yapıyı inşallah gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımış olacağız. Surun dışından kesintisiz olarak insanların yürüyerek seyahat etmesini arzu ediyoruz. Millet Bahçesine kadar kesintisiz yürüyebilmeyi sağlayacak kamulaştırma çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonra üçüncü ve dördüncü etap çalışmalarımız olacak. Kaynak buldukça bu çalışmalara devam edeceğiz. Önceliğimiz surlara bitişik olarak yapılmış ve zarar veren yapıları yıkıp, oradan taşlarını ayıklayıp, tekrar surların restorasyonunda kullanmak" dedi.