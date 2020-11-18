Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçak 190 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te kaçakçılara geçit verilmiyor. Yapılan operasyonda, 190 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Organize Sanayi Bölgesinde durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 190 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Son Haberler
- 17:53
- 17:38
- 17:35
- 17:41
- 17:30
Sıradaki Haber
Adıyaman'da 109 ev karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz