Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Organize Sanayi Bölgesinde durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 190 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.