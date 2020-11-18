Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 109 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 109 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu doğrultuda farklı mahallelerdeki 109 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs
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