Dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda, kamyon sürücüsü yoldan geçmek istediği sırada yolcu minibüsünün aynasına çarparak kırdı. Duruma öfkelenen minibüs şoförü kamyonu yakalamak için kovalamaya başladı.

Kaçan kamyonu yakalamak için hızlanan minibüs zaman zaman kamyona çarpacak şekilde yakınlaştı. Kovalamaca sırasında kamyon ve minibüs şoförü hem kendi hem de yolcuların hayatını tehlikeye attı.

Yolcular tepki gösterdi

Bu sırada minibüste bulunan yolcular büyük korku ve panik yaşadı. Çığlık atan yolcuların da bulunduğu minibüs, bir süre daha takibini sürdürdü.

Kovalamacanın son bulmasını isteyen bazı yolcular, minibüs şoförüne tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine kovalamaca son bulurken, kamyon da uzaklaştı.