Batman Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi’nin bölge illere de hizmet verecek kapasiteyle donatıldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, “İlk etapta 5 Çocuk polikliniği, 3 Kadın Doğum polikliniği, Perinatoloji polikliniği, Jinekolojik Onkoloji polikliniği, Çocuk Allerji ve İmmünoloji polikliniği, Çocuk Nöroloji polikliniği, 4 Cildiye polikliniği, 3 Çocuk Psikiyatri polikliniklerine hasta kabulü yapılacaktır. Diğer birimlerin taşınma süreci belli aralıklarla devam edecektir” dedi.

Dr. Pamukçu, hastanenin en geç bir ay içinde tüm hizmet birimleriyle faaliyete gireceğini belirterek, “İlimizin ilk 3. basamak hastanesi olan sağlık tesisimiz, hem bölge halkına hem de bölge illerine hizmet verecek kapasiteyle donatılmıştır” şeklinde konuştu.

“Hastanemiz, sağlık turizminin Batman’da gelişmesini sağlayacak”

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 810 yatak kapasitesi, 111 bin metrekare kapalı alanı, toplam 2 bin 500 personeli, 170 poliklinik odası, 18 ameliyathane salonu, 130 yoğun bakım yatağı, 14 yan dal branşı ve son teknoloji tıbbi cihaz donanımıyla bölge halkına ve çevre illere hizmet vermeye hazırlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, bölgede sağlık turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “İlimize kalıcı güzel bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın daha modern ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi konusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.”

