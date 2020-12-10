Tunceli'nin yüksek kesimlerinde bulunan ve kar yağışı sonrası kapanan 132 köy yolundan 83'ü, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli Valiliği koordinesindeki ekiplerin Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde kapalı olan 49 köy yolunun açılması için iş makineleriyle yaptığı çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Tunceli ile Erzincan arasında kalan Cankurtaran bölgesi ve Tunceli-Elazığ yolu Mercimek bölgesinde Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerince tuzlama çalışmaları yapılıyor.