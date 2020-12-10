Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de kar yağışı sonrası kapanan 83 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. 49 köy yolunun açılması içinse çalışmalar sürüyor.
Tunceli'nin yüksek kesimlerinde bulunan ve kar yağışı sonrası kapanan 132 köy yolundan 83'ü, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Tunceli Valiliği koordinesindeki ekiplerin Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde kapalı olan 49 köy yolunun açılması için iş makineleriyle yaptığı çalışmalar devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli ile Erzincan arasında kalan Cankurtaran bölgesi ve Tunceli-Elazığ yolu Mercimek bölgesinde Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerince tuzlama çalışmaları yapılıyor.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Kaza şehidi polis son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz