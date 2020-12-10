Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 13:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta sis ve buzlanma kazası: 9 araç yoldan çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde buzlanma oluşan yolda, sis nedeniyle görüş mesafesinin de düşmesiyle 9 araç yoldan çıkarken, bazı araçlar da birbirine çarptı. Kazalarda 3 kişi yaralandı.
Sivas- Malatya yolu Yağdonduran Geçidi yakınlarında sabah saatlerinde buzlanma oluştu. Malatya yönüne giden 9 araç, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol dışına kaydı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü bölgede bazı sürücüler, zincir takmak için araçlarını durdurmaya çalıştığı sırada arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Otomobil, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ve minibüsün de karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı.
Yollarda tuzlama çalışması yapıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Buzlanmanın yaşandığı bölgede kara yolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Hasar gören araçların çekiciyle bölgeden kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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