Sivas- Malatya yolu Yağdonduran Geçidi yakınlarında sabah saatlerinde buzlanma oluştu. Malatya yönüne giden 9 araç, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol dışına kaydı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü bölgede bazı sürücüler, zincir takmak için araçlarını durdurmaya çalıştığı sırada arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Otomobil, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ve minibüsün de karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı.

Yollarda tuzlama çalışması yapıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Buzlanmanın yaşandığı bölgede kara yolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Hasar gören araçların çekiciyle bölgeden kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.