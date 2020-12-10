İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar'da yapılan denetim sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis, araçta bulunan kişinin verdiği M.E.Ü. ismine kayıtlı görünen sürücü belgesinin sahte olduğunu tespit etti.

Gerçek kimliğinin Esad Emin A. olduğunu belirten şüpheli gözaltına alındı.

Sahte kimlikte eniştesinin adını kullanmış

Ekipler yaptığı araştırmalarda, sahte sürücü belgesinde geçen ismin, Esad Emin A.'nın eniştesi olduğu ve internet üzerinden yasal olmayan yöntemlerle sipariş ettiğini belirledi.

Esad Emin A., Bursa'daki Ceza Mahkemesi tarafından 2017 tarihinden itibaren "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranıyordu. Şüpheli, aynı ilde görevliyken Komiser Yardımcısı rütbesindeyken meslekten ihraç edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.