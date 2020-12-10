Olay, Beyoğlu Taksim Metrosu’nda meydana geldi. Alışveriş yapmak için dışarı çıkan bir vatandaş, işlerini bitirdikten sonra metroya bindi. Daha sonra Taksim istasyonunda inen vatandaş yürüyen merdivenlerden yukarıya çıktığı esnada önündeki yankesicilerden biri, elindeki cep telefonunu bilerek yere düşürdü.

Sıkışıklık yaratarak 2 bin 500 lirayı çaldılar

Telefonu almaya çalışıyormuş gibi yapan yankesici bu sayede insanların yürüyen merdivende yığılmasını sağladı. O esnada ise yankesicinin birlikte hareket ettiği ortağı, merdiven çıkışında takılan vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı kaşla göz arasında çaldı. Yürüyen merdivenlerden çıktıktan sonra bir süre yürüyen talihsiz adam, pantolonunun arka cebinde parasının olmadığını fark etti. Öte yandan yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis yankesicilerin yakalanması için çalışma başlattı

Metronun güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, eşkallerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.