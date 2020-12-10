Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da PKK operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, kentte 4 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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