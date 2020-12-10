Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı
İstanbul Esenyurt'ta, evinin önünde top oynayan çocuklarla tartışıp ardından pompalı tüfekle kovalayan ve havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Olay anı, kameralara anbean yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde oturan Mithat B., evinin önünde top oynayan çocuklardan rahatsız olup onlarla tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Mithat B., evinden pompalı tüfeği alıp çocukların yanına geldi. Tüfekle havaya ateş açan Mithat B., daha sonra çocukları kovalamaya başladı.
Gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Mithat B.'yi gözaltına aldı.
Etiketler: İstanbul
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