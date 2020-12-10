Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde pandemi süresi boyunca hiç koronavirüs vakası görülmedi.

Günlük yaşamlarına devam eden Aliobası köyünde vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına uymaya devam ediyor.

“Telefonlarım kilitlendi”

Kendileriyle gurur duyduklarını belirten Tığ, köyde 10 aydır hiç vaka görülmediğini söyledi.

Türkiye’nin birçok yerinden kendilerini arayıp boş arsa ve ev istediklerini söyleyen muhtar, Ramazan Tığ, “İzmir’den, İstanbul’dan, Ankara’dan, Çanakkale’den ve daha birçok ilden bizi arayan oldu. Adeta telefonum kilitlendi. Arayanlardan arsa talep eden çok oldu. Villa yapmak isteyenler de beni arıyor. Dışarıdan köyümüze insan almıyoruz. Köyümüzdekileri de acil bir durum olmadığı sürece dışarıya çıkartmayarak, bu süreci atlatacağız. Benim köyümde yaşayan insanlar çok duyarlı davranıyorlar” diye konuştu.

Köylerinde ürettikleri ürünler için sipariş aldıklarını söyleyen Tığ, “Her gün bizden bal ve dut pekmezi istiyorlar. Bununla ilgili çok sipariş aldık. Artık yetişemiyoruz. Bizler organik ürünlerimize güveniyoruz” dedi.



