Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs riskini düşürebilmek amacıyla İzmit’in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi’ne kişi sınırlaması getirdi. Alınan karara göre gün içerisinde, cadde üzerinde bulunan iş yeri çalışanları hariç, Fethiye Caddesi’nde en fazla 720, İstiklal Caddesi’nde ise en fazla 780 kişi aynı anda bulunabilecek.

Alınan kararın ardından 2 caddenin giriş ve çıkışları ile bağlantı noktalarına barikatlar kuruldu.

İzmit Kaymakamlığı, giriş ve çıkışlardaki kişi sayısının barikatlarda görevli kişiler aracılığıyla bir yazılım üzerinden takip edileceğini açıkladı.