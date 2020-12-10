Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ortak fırını kullanan 40 kadın pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'deki Kapuzbaşı Mahallesi'nde ortak kullanılan fırında çalışan 40 kadının testi pozitif çıkınca, mahallede karantina önlemi alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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