Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kocasının falçatayla saldırma girişiminde bulunduğu kadını, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla gelen jandarma ekipleri kurtardı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES aracılığıyla yardım istendiği bilgisi üzerine ilçedeki bir iş yerine hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinde bir çiftin tartıştığını gördü.
Jandarma ekiplerini gören kadının şikayetçi olduğunu söylediği sırada eşi M.K, elindeki falçatayla kadına saldırmaya çalıştı. Müdahalede bulunan jandarma ekibi, M.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: KADES Kadına Şiddet
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