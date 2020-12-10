Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Evdirhan bölgesinde, belediye ekipleri yol çalışması yaptı. İş makineleriyle bölgeye giden görevliler, yüksek gerilim hattının da geçtiği yolu düzeltmek istedikleri sırada tarihi yapıya rastladı.

Antalya Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından gelen uzman ekip, yapının üzerindeki toprağın dikkatli alınmasını sağladı. Korumaya alınan bölgedeki çalışmalar sonlandırılıp, etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

[Fotoğraf: DHA ]

Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen 5 metrekarelik tarihi yapının ibadethane, hamam ya da bölgede daha önce bulunan oda mezar olduğu tahmin ediliyor. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından tarihi yapının kimliği netlik kazanacak.