Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarların, günün ilk saatlerinde etkisini artırarak 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de hava koşulları sebebiyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında bugün düzenlenmesi planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Yurtta hava

Sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.