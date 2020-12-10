Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 08:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza
Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye polisin yaptığı baskında, içeride oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Osmangazi'deki bir kıraathanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, giriş kapısı asma kilitle dışarıdan kitli olan kıraathanenin bir kapısı daha olduğunu belirledi.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem
Ekiplerin bu kapıyı çalması üzerine içerideki bir kişi kapıyı açtı. Kıraathaneyi denetleyen ekipler, iş yeri sahibi Ayhan A. ile birlikte toplam 10 kişinin içeride olduğunu tespit etti.
10 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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