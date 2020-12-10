Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak’ta bulunan bir binanın girişindeki iş yerine ait tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun dumanlar tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.