Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'daki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından gerçekleştirilecek genel kurul dahil tüm etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelendi.

Açıklamada, bahse konu kuruluşlara sendikaların da eklenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Tekel bayileri kısıtlamadan muaf tutulmazken, aynı gün ve saatlerde market ve bakkallarda da alkol satışının yapılmamasına karar verildi.

