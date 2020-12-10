Karabük’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Bulak Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan Murat A. idaresindeki otomobili lastiğinin patlak olduğunu söylemek ve kontrol etmek amacıyla durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, Murat A'nın otomobilden inmesini istedi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 128 promil alkollü olduğu tespit edilen Murat A'ya alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından toplam 10 bin 857 lira para cezası kesildi.

Para cezasının ardından Murat A. alkolün de etkisiyle şarkı söyledi ve oyun oynadı.

Vatanını, milletini çok sevdiğini ve kendisinin haksız olduğunu sık sık dile getiren sürücü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.