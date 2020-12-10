Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler olay yerinde imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide yapılan aramada teröristlerce toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Malzemeler olay yerinde imha edildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
Son Haberler
- 13:25
- 13:10
- 13:21
- 13:09
- 12:49
Sıradaki Haber
Kısıtlamada 10 bin lira ceza kesilen alkollü sürücü şarkı söyleyip, oynadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz