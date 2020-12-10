Eylem planı kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 200 programdan ikisi Kırşehir'de hayata geçirildi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, iki farklı programla kent merkezi yakındaki Kervansaray Dağları eteklerindeki Kındam bölgesinde, geçen ay 50 bin lavanta, kuşburnu ve alıç fidesini toprakla buluşturdu.

Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, Kırşehir'in orman varlığıyla Türkiye'nin bu alanda en fakir illerinden olduğunu söyledi.

Karaca'nın verdiği bilgilere göre, son 18 yıldaki çalışmalarla ildeki orman varlığı yüzde 3,5'tan yüzde 7'lere yükseldi. Yeni ağaçlandırma sahalarında orman köylerine katkı yapacak çalışmaların da hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının köylülere gelir getirmesi için ormanlara farklı türlerde bitkilerin ekilmesine yönelik çalışmaları kapsamında; il merkezi, Mucur, Kaman, Boztepe ilçelerindeki ormanlık arazilere ceviz, badem, mahlep gibi meyvelerin fidanları dikildi. Bu bitkileri toplayan köylüler gelir elde etmeye başladı.

Köylülere gelir sağlayacak

Karaca, Aromatik Bitki Eylem Planı kapsamında da bilgi verdi:

"Gelir getirici tür olarak Kırşehir'de 2 yerde çalışma yaptık. Merkezdeki Kındam bölgesinde 15 dekar alanda 30 bin lavanta fidesini toprakla buluşturduk. İkinci projemizde de aynı alanda 10 dekar alanda 10 bin alıç ve 10 bin kuşburnu dikerek 2 projemizi gerçekleştirmiş olduk. Dikim yapılan alan tel örgü ile koruma altına alındı. Lavantaları Eskişehir'den, alıç ve kuşburnunu da Isparta Eğridir'den aldık. Bir süre sonra büyüdüklerinde Kırşehir'e görsel olarak da katkı sağlayacaklar."

Bu bitkilerin ürünlerini köylülerin toplamasına izin verilecek

Cüzi bir miktar karşılığında bu bitkilerin ürünleri köylülere verilecek, Köylülerin topladığı lavanta, alıç ve kuşburnu köylülere ekonomik katkı sağlayacak.

Orman İşletme Müdürü Karaca, aromatik bitkilerle ilgili programın ilk kez yapıldığını, gelecek yıllarda farklı orman alanlarında yeni aromatik bitki türlerini yetiştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.