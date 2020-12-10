Kastamonu'da etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Sis sebebiyle trafik kazaları yaşanıyor

Sisin etkili olduğu Havalimanı Kavşağı'nda Fazlı Koçak idaresindeki otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen tır çarpıştı.

Yaralanan Koçak 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.