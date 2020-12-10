Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir için sağanak ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Balıkesir için sağnak ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir'in güneybatı ilçeleri olan Ayvalık, Edremit, Havran, Gömeç, Burhaniye ve İvrindi'de 60 ila 80 kilometre hızında kısa süreli fırtına esmesi tahmin ediliyor.
Ayrıca yine aynı ilçelerde, metrekareye 20 ila 60 kilogram sağanak oluşabilecek gök gürültülü yağış bekleniyor.
Açıklamada, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Meteoroloji
Son Haberler
- 14:39
- 14:34
- 14:15
- 14:15
- 14:12
Sıradaki Haber
Sivas'ta sis ve buzlanma kazası: 9 araç yoldan çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz