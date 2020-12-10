Balıkesir'de Kepsut, Bigadiç ve Sındırgı ovaları başta olmak üzere birçok kırsal mahallenin tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan, 150 milyon metreküp su kapasiteli Çaygören Barajı'nda, ilk kez bu oranda kuraklık oldu.

Dolu olduğunda 45 metre derinliğe ulaşan Çaygören Barajı'nda, mevsim normallerinin altında, yaklaşık 12 metre derinliğinde su kaldı. Barajda kalan su miktarı yaklaşık 10 milyon metreküp olurken, doluluk oranı da yüzde 10'un altına indi.

[Fotoğraf: DHA]

"Baraj sulama ihtiyacını karşılıyordu"

Çaygören Mahallesi'nin muhtarı Birol Keskin, bölgedeki kuraklıkla ilgili şunları söyledi:

"Daha önceki yıllarda içinde bulunduğumuz dönemde su seviyesi yeşil vadiye dayanıyordu. Şu an oldukça düşük bir durumda. Baraj sulama amacıyla kullanılıyordu. Balıkesir Ovası'na kadar sulama yapılıyordu. En büyük sıkıntımız şu an bu. Barajımız normal şartlarda tam dolduğunda 45 metreye buluyordu. Şu an 10-12 metre civarında. Bu kadar büyük sıkıntı en son 2000 yılında yaşanmıştı. İnşallah gerekli yağışlar olur."

[Fotoğraf: DHA]

"Balık çıkmaz oldu"

​Baraj çevresinde 12 yıldan bu yana restoran işletmeciliği yaptığını anlatan Tuğba Kahveci ise, "Hayatım bu mahallede geçti. Burada doğup büyüdüm. Çocukluğum burada geçti. 12 yıldır da baraj kenarında restoran işletiyorum. Hiç bu hale gelmemişti. Büyük bir kuraklık var ve yağış yok. Eğer kar da yağmazsa, dolmaz zaten. Balık çıkmaz oldu. Çiftçimizin de işi zor. Kuraklıktan dolayı tedirginiz. Allah yardımcımız olsun" dedi.