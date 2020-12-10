Yerebatan Sarnıcı’nın uzun zamandır restorasyonda olduğunu söyleyen İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, “Restorasyon çalışmaları sırasında Sarnıç’ta, sütunların hemen sütun başı dediğimiz kısmında gergi boşluklarının mevcut olduğunu gördük. Bu gergi boşluklarını incelediğimiz zaman, gördüğümüz gergilerin süreklilik arz etmediğini ve sütun başlarından, diğer sütuna doğru devam etmediğini tespit ettik. Bu son derece sıkıntılı bir durum. Çünkü taşıyıcı kagir ayakları, deprem davranışları son derece sıkıntılıdır. Bu deprem davranışlarını iyileştiren elemanlar gergi demirleridir" diye konuştu.

Yerebatan Sarnıcı için güçlendirme çalışması yapılacak

Yapılan tespitler üzerine, alanında uzman inşaat mühendisleri tarafından, yapının modellendiğini ifade eden Özel, “İdaremiz tarafından ve alanında uzman mühendisler tarafından bir güçlendirme projesi hazırlandı ve ilgili koruma kuruluna iletildi. Koruma kurulu konuyu takip etti ve yerinde incelemelerde bulundu. Proje onaylanır onaylanmaz, biz yüklenicimiz ile birlikte hızla Yerebatan Sarnıcı’nın deprem güvenliğini sağlamayı arzuluyoruz" diye konuştu.

“Sarnıcın çevresi de zarar görebilir”

Olası bir depremde sarnıçta yaşanabilecek göçme riskinden bahseden Özel, yerüstündeki yapılar ve Yerebatan Sarnıcı’nın çevresinin de bundan olumsuz etkilenebileceğinin altını çizdi,

Özel, "Tabii tarihi yapılara özellikle deprem güçlendirme açısından yaklaşmak son derece zor bir konu. Müdahaleler sınırlı. 1500 yıllık bir yapı. Yapılacak restorasyonların belli sınırları var. Bu sadece Yerebatan Sarnıcı için bir tehlike de değil. Yukarıda yoğun kullanımda, turistik bir alan söz konusu. Bunun dışında kamusal kullanımda olan, özel mülkiyette olan bazı binalar var. Bunların hasar alması gibi tehlikeli, hayal bile etmek istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.