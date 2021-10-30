Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs bariyerlere çarptı: 1 turist öldü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Antalya'da turistleri taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu İsveç uyruklu kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Enes B. idaresindeki minibüs, Aksu ilçesinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki İsveç vatandaşı 71 yaşındaki Shaktour Othman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Enes B., Danimarka uyruklu Ruth Stefansen, Karsten Hamborg Ravnsgaard, Kim Kold Bryde ve Rita Hanne Bryde, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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