Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'de boş yolcu treninin raydan çıkan 2 vagonu kaldırıldı.
Gebze gar sahası içerisinde dün yedek bekleyen boş yolcu treninin manevra sırasında hareket ederek raydan çıkan 2 vagonunu kaldırma çalışmaları tamamlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, vagonların çekilmesinin ardından hasar gören elektrik hatlarını besleyen direkler ile rayları yeniliyor.
Çalışmalar nedeniyle demir yolunda ulaşım tek hattan sağlanıyor.
Etiketler: Kocaeli
Son Haberler
- 11:12
- 11:13
- 11:17
- 11:14
- 11:00
Sıradaki Haber
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz