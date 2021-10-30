Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, Fikret Birol her zaman kullandığı yoldan motosikletiyle ilerliyordu. O sırada bir köpek peşinden koşmaya başladı.

Kendisini kovalayan köpeğe sinirlenen Birol, motoruyla köpeği kovalamaya başladı. O sırada hızlanan sürücü, duramayarak yol kenarında araba tamir eden 2 kişiye çarptı ve yere düştü.

Ayağa kalkınca da köpeği koşarak kovalamaya başladı. Köpeği yakalayamayan Birol, çarptığı kişinin yanına gitti. Olayda, tamirci ve sürücü hafif yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Öfkesine yenik düştüğünü söyleyen Birol, "Her zaman kullandığım bir yoldu burası. Köpek, çocukları ve benim gibi yoldan geçen çocukları kovalıyor. En sonunda da beni kovaladı. Ben de sinirlendim. İleriden döndüm, ben kovalamaya başladım. Ardından öfkeme yenik düşerek hızlandım. Çarptığım 2 kişide herhangi bir sıkıntı yok" dedi.