Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK İstanbul Terör Örgütü
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