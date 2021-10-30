Beykoz Kavacık’da gece saatlerinde yaşanan olayda, motosiklet ile galeriye gelen 2 kişi etrafı kontrol ettikten sonra Porsche marka lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farlarını çaldı. Farları çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı.

Yapılan incelemede, aynı mahallede 20 dakika arayla yine aynı marka otomobilin farlarının çalındığı öğrenildi. Far hırsızlığı yapanların aynı kişiler olduğu iddia edildi.

Galerinin ortaklarından Muhammet Üçer, şikayette bulundukları bilgisini vererek, şunları söyledi:

"Motosikletle gelen kişiler aracın üzerinden farlarını 20 saniye sürmeden çalıyor. Biz gereken şikayette bulunduk ancak bu ilk olmadı, son da olmayacak. Sürekli duyuyoruz bunları. Arabalara zarar verilmesi, çalınması, hırsızlık olaylarına bir önlem alınması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Farların fiyatına geldiğimiz zaman çift farın fiyatı 60 bin TL. Yazık, günah. Zaten piyasada durgunluk var. Bir de böyle zararlarla karşılaştığımız zaman insanın canı sıkılıyor."