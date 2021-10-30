Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı ve Kars'ta yoğun sis
[Fotoğraf: AA]
Ağrı ve Kars'ta soğuk hava sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Yoğun sis, yollardaki görüş mesafesini düşürdü.
Ağrı-Erzurum, Ağrı-Van ve Ağrı-İran kara yolunda etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını yaktı, düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.
Kars
Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava, sabah yerini sise bıraktı.
Kars-Iğdır ve Kars-Erzurum kara yolunda yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde tarihi yapıların sisle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.
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