Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Halil Kapkaç'ın kullandığı traktör, Siteler Mahallesi kanal yolu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kapkaç'ın cesedi, Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Manisa
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